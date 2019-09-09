Благовещенск, , 06:58 — REGNUM Новый глава Сковородинского района Приамурья Алексей Прохоров получил на выборах 8 сентября в единый день голосования 72,66% голосов избирателей, убедительно обогнав трёх конкурентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Более 30 жалоб поступило на нарушения на выборах в Приамурье

По итогам голосования главой Сковородинского района стал действующий глава района Алексей Прохоров. Известно, что он получал высшее образование в Дальневосточном аграрном университете и ранее был избран главой Сковородинского района.

Читайте также: Критически низкую явку на выборах показывает Амурская область

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске на выборах в думу города, избиратели показали критически низкую явку — на избирательные участки пришло чуть более 15% избирателей.