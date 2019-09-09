Томск, , 06:38 — REGNUM Победу на состоявшихся в единый день голосования 8 сентября довыборах в Законодательную думу Томской области по пятому и шестнадцатому избирательным округам одержали главврач роддома им. Н. А. Семашко Олег Правдин и директор областного управление автомобильных дорог Юрий Дроздов, выдвинутые партией «Единая Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в администрации Томской области.

Томский губернатор Сергей Жвачкин поздравил победителей прошедших выборов.

«Не важно, какую политическую силу представляют победители, все вы состоите в партии томичей», — заявил он, добавив, что выборы в Томской области прошли без нарушений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в России прошёл единый день голосования-2019. В Томской области в этот день проходили довыборы в Законодательную думу, выборы депутатов ряда советов сельских поселений и главы Усть-Бакчарского сельского поселения Чаинского района.

Читайте также: Первые итоги выборов в РФ 8 сентября — трансляция