Екатеринбург, , 06:34 — REGNUM В Екатеринбурге явка избирателей в Орджоникидзевском одномандатном округе № 11 на довыборы в Законодательное собрание Свердловской области составила 12,69%. Согласно опубликованным на сайте регионального избиркома данным, количество действительных избирательных бюллетеней составляет 17 961, тогда как общее число внесённых в списки избирателей составляет 141 495 граждан.

Первое место по итогам голосования занимает Владимир Смирнов набравший 47,40% от числа пришедших на выборы избирателей. За него отдали свои голоса 8515 человек. На втором месте с 3454 голосами Андрей Пиняжин, он набрал 19,23% от количества участвовавших на выборах избирателей. На третьем месте с 11,45% Дмитрий Головин (2505 голосов).

Дмитрий Бондарев и Александр Каптюг набрали 11,45% и 7,95% соответственно.

Напомним, что 8 сентября в Орджоникидзевском избирательном округе № 11 города Екатеринбурга состоялись довыборы депутата Законодательного собрания Свердловской области.