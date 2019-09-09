Благовещенск, , 07:02 — REGNUM «Единая Россия» получила абсолютное большинство мандатов в городской думе Благовещенска при рекордно низкой явке избирателей в единый день голосования 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Критически низкую явку на выборах показывает Амурская область

При явке в чуть более 15%, депутатские мандаты в думе Благовещенска распределились следующим образом: 25 мандатов получили представители «Единой России», 2 мандата взяли представители КПРФ, и ещё по одному мандату досталось самовыдвиженцу, депутатам от «Справедливой России» и ЛДПР.

Читайте также: В Приамурье закрылись участки для голосования

Как сообщало ИА REGNUM, избирательные участки Амурской области закрылись 8 сентября с рекордно низкими показателями явки избирателей.