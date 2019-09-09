Иркутск, , 06:29 — REGNUM По итогам выборов депутатов Иркутской городской Думы оказалось, что на одном из участков двое соперников набрали одинаковое количество голосов. Как сообщает Baikal24.ru, речь идёт об Александре Перевалове (КПРФ) и Евгении Семёнове («Справедливая Россия»). Их судьбу сегодня, 9 сентября, должен определить жребий (именно такой вариант предусмотрен устанем Иркутска в подобных случаях).

Тем не менее, это будет первый случай в политической истории областного центра, когда жребий определит, кому суждено быть депутатом Думы Иркутска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 8 сентября состоялись больше е муниципальные выборы. В регионе одновременно проходили 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления.

Жители Иркутска выбирали депутатов в городской парламент. Конкуренция была высокой (за 35 мандатов боролись 233 кандидата). Дело в том, что по уставу Иркутска, мэр избирается из числа депутатов. Партия «Единая Россия» в итоге получила 15 мест, КПРФ — семь, Гражданская платформа — четыре, КПСС и «Справедливая Россия» — по одному. Помимо этого шесть мандатов досталось самовыдвиженцам.

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