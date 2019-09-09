Хабаровск, , 06:54 — REGNUM На выборах депутатов городской думы Хабаровска в единый день голосования 8 сентября победу одержала ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщил на пресс-конференции глава краевого избиркома Геннадий Накушнов, 34 мандата в гордуме получат депутаты ЛДПР, а 1 мандат — представитель «Справедливой России».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Хабаровском крае прошли 40 избирательных кампаний. Выбирали депутатов Госдумы РФ, Закдумы края VII созыва, гордумы, мэров городов.