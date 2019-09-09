Салехард, , 06:17 — REGNUM В думу Салехарда седьмого созыва попала представитель оппозиции. Из 21 мандата один получит представительница ЛДПР Елена Смирных, которая с большим отрывом от соперников лидирует по пятому многомандатному округу, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным ГАС «Выборы».

Явка на выборы в гордуму столицы Ямала составила 8 сентября 2019 года 37,9% из 29 тыс. избирателей. В 2014 году она была гораздо выше — 57,16%. Дума седьмого созыва Салехарда будет скорее всего состоять из 20 единороссов и одной представительницы ЛДПР. Отметим, что в 2019 году состав парламента столицы ЯНАО формируется по многомандатным округам. Как ранее поясняли депутаты думы Салехарда шестого созыва, такой принцип позволяет не объявлять довыборы в случае сложения полномочий коллегами.

В 2014 году на 20 мандатов претендовали 72 кандидата от «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, партии «Родина», ЛДПР, один кандидат выдвигался от регионального общества инвалидов «Надежда». Было 25 самовыдвиженцев.

В 2019 году на 21 мандат претендовали 46 зарегистрированных кандидата. Из них 21 выдвинуты «Единой Россией», 5 — КПРФ, 6 — «Справедливой России», 10 — ЛДПР, 2 самовыдвиженца, по одному представителю от «Казачье партии», клуба духовного совершенствования «Лотос», ассоциации «Ямал — потомкам», федерации рукопашного боя.

Напомним, на Ямале 8 сентября 2019 года проходили 10 избирательных кампаний.