Пекин, , 06:16 — REGNUM Бывший заместитель главы надзорного органа КНР в области качества Вэй Чуанчжун был исключен из Компартии Китая за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов страны, сообщает агентство Синьхуа.

Бывший замдиректора ныне упраздненной Генерального управления по контролю за качеством, инспекции и карантина утратил свои идеалы и убеждения, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комисии.

Расследование показало, что Вэй, пользуясь преимуществами от занимаемых им постов, искал личной выгоды и выгоды для своих близких и родственников в сфере ведения бизнеса, а также продвижения по службе. Помимо этого, он занимался нелегальными инвестициями, а также покупкой сексуальных услуг за деньги. Его дело будет передано прокуратуре, а все незаконные накопления — изъяты.

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