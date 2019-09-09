Пекин, , 06:08 — REGNUM Бывший высокопоставленный законодатель провинции Хунань центральной части Китая был исключен из Компартии страны в связи с серьезными нарушениями партийной дисциплины и законов страны, передает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и в Национальной надзорной комиссии КНР, бывший вице-председатель Постоянного комитета Хунаньского собрания народных представителей Сян Лили утратил свои идеалы и убеждения. Он утратил свое уважение и лояльность Компартии и всячески противился проведению расследования в отношение него, сообщили в ведомстве.

Расследование показало, что Сян, пользуясь своим должностным положением, помогал членам своей семьи и родственников в осуществлении деловой активности, а также получал взятки и дорогие подарки в обмен на помощь третьим лицам. Все его незаконные накопления будут отчуждены в пользу государства, а его дело — передано прокуратуре для проведения дальнейшего расследования против него.

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