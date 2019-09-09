Хабаровск, , 06:16 — REGNUM На выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края VII созыва победу одержала ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЛДПР набрала на выборах в региональный парламент 56,12% голосов. За ней с большим отрывом следует КПРФ — 17,24%, следом — «Единая Россия» с 12,51% голосов.

У «Справедливой России» результат 3,53%, у «Коммунистов России» 3,43%, у «Партии роста» 1,74%, у «Родины» 1,69% голосов.

В краевую думу, таким образом, проходят три партии — ЛДПР, которая займёт там теперь лидирующие позиции, КПРФ и «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 8 сентября 2019 года прошло 40 избирательных кампаний. Выбирали депутата Госдумы РФ, Закдуму VII созыва, мэров городов, муниципальных депутатов.