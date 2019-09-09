Йошкар-Ола, , 05:59 — REGNUM В Марий Эл, где прошли выборы в Государственное собрание республики, предварительно лидирует «Единая Россия». По последним данным, за неё проголосовало более 37% пришедших на участки избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС-Выборы.

По состоянию на 04:33, распределение голосов следующее: «Единая Россия» набирает 37,12% голосов (насчитано 40 577 голосов), КПРФ — 26,67% (29 149 голосов), ЛДПР — 15,88% (17 363 голосов), «Справедливая Россия» — 8,2% (8959 голосов), «Партия пенсионеров» — 5,02% (5482 голоса), «Коммунисты России» — 4,07% (4445 голосов).

Отметим, что всего в списки избирателей в Марий Эл было внесено 318 697 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл 8 сентября выбирали 52 депутатов Государственного собрания, в том числе 13 парламентариев изберут по республиканскому избирательному округу, 39 — одномандатным избирательным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп. Всего работал 521 участок.