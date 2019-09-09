Пекин, , 05:54 — REGNUM Бывший председатель компании Kweichow Moutai Group предстал перед судом столицы провинции Гуйчжоу города Гуйяна за коррупцию, сообщает агентство Синьхуа.

По версии государственного обвинения, Юань Жэньго в период с 1994 по 2018 годы, пользуясь преимуществами от занимаемых им должностей занимался поиском личной выгоды, получая крупные взятки в форме денежного вознаграждения или дорогих подарков.

Во время судебного заседания прокуратура представили доказательства, с которыми ознакомились Юань и его адвокаты. Обе стороны обменялись своими мнениями в суде. В своем финальном слове Юань выразил полное раскаяние и попросил прощения. Приговор будет оглашен позже.

Напомним, что бывший председатель компании Kweichow Moutai Group, являющейся крупнейшим в Китае производителем премиального алкоголя, был арестован 23 мая текущего года после того, как в отношение него было проведено расследование.

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