Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:57 — REGNUM Выдвиженец ЛДПР Александр Жорник после подсчета 100% протоколов победил на выборах главы Комсомольска-на-Амуре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жорник набрал 56,6% голосов при явке на 18:00 32,39% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы Комсомольска-на-Амуре претендовали 20 человек, но до дня голосования дошли только трое. Это директор местного Горпищекомбината Александр Жорник, замглавы города Алексей Разин (ЕР) и советник гендиректора Комсомольского на Амуре авиазавода Александр Ильин, самовыдвиженец.