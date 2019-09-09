Аллаиха, , 05:41 — REGNUM На выборах главы Аллаиховского района Якутии победил кандидат от «Единой России» Яков Елисеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из пяти кандидатов большее количество голосов набрал Яков Елисеев — 58,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне выбирали главу посёлка Жатай, трёх районных глав, 18 глав наслегов, 15 депутатов городского округа Жатай, 46 депутатов муниципальных районов и 62 — наслежных. Всего на выборах в единый день голосования 8 сентября были распределены 145 мандатов.