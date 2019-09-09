Хабаровск, , 05:07 — REGNUM После подсчёта 99,72% голосов на выборах депутата Государственной думы России в Хабаровском крае лидирует Иван Пиляев (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Пиляев (в центре) Khv.ldpr.ru

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Выборы депутата Госдумы проходили по Комсомольскому одномандатному округу. Место в ГД РФ стало вакантным после избрания на пост губернатора края Сергея Фургала (ЛДПР).

Иван Пиляев набрал 39,12% голосов. Ещё один участник выборов, Николай Платошкин (КПРФ) набрал 24,69% голосов, выдвинутая «Единой Россией» Вика Цыганова набрала 10,68%, Татьяна Ярославцева («Справедливая Россия») — 4,7% голосов. Остальные участники выборов набрали от 1,78% до 3,36%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2019 года в Хабаровском крае прошли сразу 40 избирательных кампаний. Граждане выбирали депутата Госдумы РФ, крайдуму, мэров городов и муниципальных депутатов.