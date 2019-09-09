Оренбург, , 05:01 — REGNUM В Оренбургской области большинство голосов на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному округу № 3 набрал кандидат «Единой России» Сергей Аверкиев — 53,35%. За него проголосовали 18 816 избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Добавим, что на депутатский мандат претендовали изначально пять человек, однако после регистрации выбыл Владимир Захаревич (Партия родителей будущего). В результате борьбу вели кандидаты от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Согласно подведенным итогам голосования, за Аверкиевым со значительным отрывом следует Леонид Кайшев (КПРФ) — 22,92%, Владимир Журавлев («Справедливая Россия») — 10,50% и Константин Скобарин (ЛДПР) — 7,50%. Явка по округу № 3 составила 50,41%.

Напомним, депутатский мандат в региональном парламенте освободился после того, как в феврале 2019 года Сергей Салмин («Единая Россия») сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность главы Бузулука.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября, кроме допвыборов депутата Заксобрания, в Оренбуржье прошли губернаторские выборы, также семь избирательных компаний муниципального уровня