Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Дефекты найдены в термоядерных бомбах В61−12 и боеголовках W88, производимых в США, пишет Defence News.

По данным американской национальной администрации ядерной безопасности, бомбы придётся полтора года не производить, поскольку при тестировании обнаружена недолговечность компонентов.

В результате стоимость программы перевооружения вырастет на $7,6 млн. Производство боеголовки также затягивается, но не так надолго.

Напомним, В61−12 — это новейшая модификация ядерной авиабомбы для самолетов B-1, B-2, и B-52, F-16 и F-22. W88 — это боеголовка для баллистических ракет Trident II, размещаемых на американских подлодках.

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