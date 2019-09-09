Кстовский район, Нижегородская область, , 04:56 — REGNUM На довыборах в нижегородский парламент каких-либо неожиданностей не произошло — из четырёх кандидатов лидирует единоросс Антон Гребень, которому и прочили мандат после досрочной отставки его коллеги. По данным ГАС «Выборы» на 01:55 9 сентября 2019 года после обработки 13,6 тыс. бюллетеней, за Гребня голоса отдали 8092 избирателя, что от числа бюллетеней составляет более 59%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Нижегородской области Rukaba

Лидер гонки за мандаты занимает пост замглавы по связям с общественностью — начальника центра ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Второе место досталось представителю КПРФ, 58-летнему директору ООО «Промторг-НН» Александру Лядимову — 3590 голосов. Лядимов на сегодня уже представляет интересы избирателей в думе города Кстово, работая на непостоянной основе.

Третье место с большим отставанием за представителем ЛДПР 33-летним советником гендиректора ООО «Группа Компаний «Химэнергомонтаж» Виктором Полозковым, также являющимся депутатом в Семёновском.

Меньше всех голосов, по предварительным данным, у справедливоросса — начальника одного из отделов ДЮСШ «Радий» 58-летнего Владимира Пияшова — 725 голосов.

Напомним, одномандатный избирательный округ № 20 остался без представителя после досрочного ухода руководителя АО «Петротел-Лукойл» Алексея Коваленко.

На 18:00 явка на довыборах составила 12,71%. В этот же день в Нижнем Новгороде проходили довыборы на пять мест в думу города, здесь явка была 9,98%.