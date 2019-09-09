* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 04:48 — REGNUM В случае отказа от переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американцам несдобровать, заявил в своём распространённом обращении представитель этой террористической группировки Забихулла Муджахид.

Афганский боевик newsonline

Комментируя отказ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа провести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Муджахид сказал:

«Американцы пострадают более, чем кто бы то ни было, за отказ от переговоров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп отказался от переговоров с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с афганским руководством после того, как в результате теракта в Кабуле погиб американский военный и группа мирных жителй.

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