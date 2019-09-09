Москва, , 04:50 — REGNUM В избирательном округе №34 на выборах в Московскую городскую думу победил кандидат-самовыдвиженец Александр Семенников. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Семенников набрал 36,43% голосов. Второе место заняла кандидат от КПРФ Юлия Гладкова. Коммунист проиграла с минимальным отрывом, набрав 34,67%.

Третье место занял кандидат от ЛДПР Антон Юриков с 6,45%. Итоговая явка в данном округе составила 20,15%.

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