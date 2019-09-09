Москва, , 04:39 — REGNUM В избирательном округе №33 на выборах в Московскую городскую думу победил кандидат-самовыдвиженец Людмила Гусева. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Гусева Duma.mos.ru

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Гусева набрала 40,83% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Левон Смирнов, который получил 31,99%.

Замыкает тройку лидеров кандидат от ЛДПР Владимир Гринченко с 8,87%. Остальные трое кандидатов получили от 3,21 до 7,74%. Итоговая явка в данном округе составила 19,16%.

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