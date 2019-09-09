Казань, , 04:32 — REGNUM Условия для голосования граждан, содержащихся в следственных изоляторах Татарии, в день выборов Госсовета республики были созданы. А пациенты медучреждений активно голосовали с самого утра. Об этом на брифинге в Едином информационном центре региона заявила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она уточнила, что в следственных изоляторах на день голосования находились почти 1,3 тыс. человек, а также 178 человек, обладающих избирательным правом, были под домашним арестом,

Сария Сабурская уточнила, что на 10 утра 60% пациентов, которые находились в учреждениях здравоохранения на день выборов, уже проголосовали.

«И все члены моей семьи проголосовали, они дисциплинированы в этой части», — отметила омбудсмен, добавив, что сама посетила участок ещё в 8 утра.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Татарии выбирали шестой созыв Госсовета, на 100 мест в котором претендовали свыше 400 человек.