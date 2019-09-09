Олёкминск, Якутия, , 04:35 — REGNUM Жители Олекминского района Якутии главой выбрали самовыдвиженца — учёного Николая Харбина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Николай Харбин — научный сотрудник в ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН.

По предварительным данным за него проголосовало 36,5%. Эдуард Кондратьев от «Единой России» набрал 34,94%, Николай Ефимов-Владимиров — 13,4%.

Остальные два кандидата набрали чуть больше 3% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в единый день голосования проходило 57 избирательных компаний. Жители выбирал глав поселений, депутатов.