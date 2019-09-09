Москва, , 04:24 — REGNUM Наблюдательный полёт над российской территорией выполнит совместная миссия США и Украины, сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, пишет 9 сентября «Красная звезда».

Полёт будет выполнен 9−14 сентября в рамках реализации Международного договора по Открытому небу. Над Россией лётчики полетят на румынском самолёте наблюдения Ан-30, который стартует с аэродрома Кубинка (Московская область).

На борту будут находиться российские специалисты, которые будут контролировать, чтобы не было нарушений согласованных параметров полёта и применения аппаратуры наблюдения, предусмотренной договором по открытому небу.

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