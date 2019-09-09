Москва, , 04:23 — REGNUM В избирательном округе №44 на выборах в Московскую городскую думу победил кандидат от КПРФ Елена Шувалова. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Шувалова набрала 44,99% голосов. Второе место занял самовыдвиженец Илья Свиридов, который уступил коммунисту 2,62%, набрав 42,37%.

Замыкает тройку лидеров самовыдвиженец Надежда Шалимова 4,83%. Последнее место занял кандидат от ЛДПР Екатерина Нечаева с 4,61%. При этом итоговая явка по данному округу составила 23,74%.

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