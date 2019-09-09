Ханты-Мансийск, , 04:15 — REGNUM В Югре 8 сентября 2019 года явка избирателей составила 26,17%. Об этом сообщил глава регионального избиркома Денис Корнеев по итогам голосования на 19:30 по местному времени.

Выборы в регионе признаны состоявшимися. По словам Дениса Корнеева, были мелкие нарушения, которые не являются существенными и были моментально разрешены.

Напомним, в Югре прошли выборы депутата думы ХМАО по одномандатному округу №15 в Когалыме, были избраны пять глав сельских поселений и 28 депутатов представительных органов муниципальных образований Югры.