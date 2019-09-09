Пенза, , 04:11 — REGNUM На выборах в думу города Пензы, проходивших 8 сентября 2019 года, по единому округу лидирует «Единая Россия». По данным ГАС «Выборы» на 02:16 9 сентября 2019 года после обработки 97,2 тыс. бюллетеней, ей свои голоса отдали 36,86%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На втором месте идёт КПРФ — 29,78%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР — 11,75%. Далее следует областное отделение «Справедливой России» — 6,5% и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,2%. Российская экологическая партия «Зелёные» набрала 2,44%, «Партия за справедливость!» — 1,69%, «Патриоты России» — 0,96%, а «Родина» — 0,95%.

Портал «PenzaNews» со ссылкой на предварительные данные об итогах из облизбиркома, сообщило, что по одномандатным округам в большинстве из них также лидируют представители «Единой России».

Напомним, 8 сентября 2019 года в Пензенской области проходили выборы 2,72 тыс. депутатов разного уровня. Самыми значимыми кампаниями стали выборы думы столицы региона, дум городов Заречный и Кузнецк. В городской думе Пензы заместить должны 35 мандатов, из которых по партийным спискам — десять. От партий были выдвинуты свыше 80 человек, а по одномандатным округам — 109.

Явка по данным на 18:00 в Пензе была около 26%, на выборах депутатов Заречного приближалась к 22%, а в Кузнецке — почти 24%.