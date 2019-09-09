Сухум, , 04:10 — REGNUM Итоги голосования во втором туре президентских выборов в Абхазии будут оспорены оппозицией, заявил сторонникам занявший, по предварительным данным, второе место Алхас Квициния.

По словам Квицинии, лидера партии «Амцахара», данные по голосованию будут оспорены после объявления результатов избирательной комиссией.

Он сказал, что намерен «давить на механизм закона», в частности, напомнить о решении кандидатов не учитывать голоса «против всех».

«И у меня ощущение, что ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом, поэтому мы будем оспаривать», — сказал Квициния.

Читайте также: Предварительные итоги выборов ЦИК Абхазии огласит 9 сентября

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур, по предварительным итогам голосования, выиграл действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, за которого проголосовали 49,3% избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах президента Абхазии обработано 99% бюллетеней