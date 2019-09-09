п. Жатай, , 04:12 — REGNUM В городском округе Жатай в Якутии 8 сентября в единый день голосования жители выбирали главу поселения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации центральной избирательной комиссии Якутии победу на выборах главы Жатая одержала Евгения Исаева — представитель партии «Единая Россия». Кандидат набрала 65,5%, свои голоса за неё отдали 1565 человек.

За Александра Захарова проголосовало 327 избирателей (13,6%).

Гендиректор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный набрал 283 голоса (11,85%).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в якутии проходило 57 избирательных кампаний в 25 районах и в городском округе «Посёлок Жатай», которым почти 30 лет руководил Анатолий Кистенёв.