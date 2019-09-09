Тюмень, , 04:06 — REGNUM В Тюменской области на выборах 2019 года явка составила 19,67%. Выборы признаны состоявшимися несмотря на мелкие нарушения, заявил глава регионального избиркома Игорь Халин.

Итоги, как отметил глава избиркома Тюменской области, предварительные и рассчитаны на 19:30 по местному времени. В избирательные комиссии поступило 19 жалоб и обращений, из которых 17 разрешены. Подтвердились полностью или частично лишь семь обращений. Было одно грубое нарушение, когда на избирательном участке № 2010 член комиссии выдала голосующему два бюллетеня, которые «склеились» друг с другом. А избиратель воспользовался случаем и заполнил два бюллетеня вместо одного.

В целом выборы признаны состоявшимися. Максимальная явка отмечена в районах: Юргинском (85,38% проголосовавших от общего числа избирателей), Ишимском (71,38%), Исетском (71,31%) и Упоровском (61,09%).

В городе Ялуторовске в помещения для голосования пришли 30,15% избирателей.

Напомним, в Тюменской области 8 сентября 2019 года выбирали депутата на одно вакантное место в Тюменской областной думе и парламентариев в Ялуторовскую городскую думу. На сельских территориях прошло 37 избирательных кампаний.

https://regnum.ru/news/polit/2711350.html

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