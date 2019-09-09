Курган, , 03:51 — REGNUM В Курганской области 8 сентября 2019 года приняли участие в выборах губернатора региона 46,27% избирателей. Проголосовали 151 232 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

На избирательном участке. Курганская область Kurgan.izbirkom.ru

Выборы признаны состоявшимися и прошли без нарушений, сообщает избрком Курганской области. По сравнению с выборами губернатора Курганской области 2014 года, когда явка составляла 39,77%, жители Зауралья проявили в 2019 году большую активность.

Что касается результатов выборов, то доверие прежнему главе региона, Алексею Кокорину оказали в 2014 году 84,87%. Тогда как за главу Зауралья Вадима Шумкова по предварительным данным проголосовали 80,73% избирателей.

После обработки трети бюллетеней на выборах губернатора Курганской области коммунист Яков Сидоров набрал менее 9,67% голосов. У представителя «Справедливой России» Татьяны Майбороды более 4,76% у кандидата от ЛДПР Юрия Ярушина— 3,51%.

В 2014 году представитель КПРФ Иван Евгенов на выборах главы Зауралья набрал 8,07% голосов, Юрий Александров от ЛДПР — 4,38%, а также Игорь Рюмин от «Патриотов России» — 0,9%.

Напомним, в Курганской области 8 сентября 2019 года проходили выборы губернатора региона, депутатов в гордуму Кургана и 300 кампаний в сельских поселениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Второго тура на выборах губернатора Курганской области не будет