Анадырь, , 03:54 — REGNUM Окружной избирком Чукотки подвёл предварительные итоги единого дня голосования, общая явка — 32,4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Почти 3 тыс. человек проголосовало на выборах в Чукотском автономном округе. Выбирали мэра и депутатов Анадыря.

По предварительным итогам голосования 49,2% набрал кандидат-единоросс Леонид Николаев. За кандидата от КПРФ Владимира Гальцова проголосовали 26,60%, самовыдвиженцы Руслан Леонов, Евгений Доржитаров и Андрей Кульговец набрали 8,47%, 5,37%, и 3,65% соответственно.

Выборы в Совет депутатов городского округа шестого созыва проходили по четырем избирательным округам. В трёхмандатном избирательном округе №1 лидирует единоросс Андрей Этувье — 23,35%. У коммуниста Геннадия Береста — 20,45%, самовыдвиженец Александр Кабанов набрал 20,32% голосов.

Лидером по четырехмандатному округу №2 стала Мария Хван (ЕР) — 35,15%, Пётр Черненький (СР) — 22,35%, ЛДПР Роман Зарочинцев и Светлана Ульянова — оба от ЛДПР, набрали соответственно по 21,47 и 16,62% голосов.

Единоросс Виктор Тюхтий с 40,66% голосов лидирует в четырехмандатном округе №3. 32,10% — у самовыдвиженца Олега Петухова. Кандидаты от партии «Единая Россия» Юлия Бобкова и Лариса Выквырагтыргыргына получили соответственно по 22,4 и 22,11% голосов.

В четырехмандатном избирательном округе №4 победила Инна Дуньчик (24,74%). У единоросса Сергея Колядко — 22,66%, у кандидата от партии КПРФ Романа Клокова— 21,88%, у кандидата от партии ЛДПР Инны Евсеенко — 21,61% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября по всей стране прошли выборы разных уровней. Жители Чукотки первыми начали голосование — активнее всего люди шли на избирательные участки ближе к вечеру.