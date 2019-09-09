Прага, , 03:54 — REGNUM О согласии на перенос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Россию заявил журналистам староста района Прага-6 Ондржей Коларж.

По словам чиновника, он одобряет предложение дочери Конева переместить памятник маршалу в Россию, а затем добавил:

«Оно мудрое и может успокоить ситуацию вокруг памятника».

Напомним, дочь маршала Наталья Конева заявила о намерении добиться переноса памятника из Праги после того, как он в очередной раз подвергся нападению вандалов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за то, чтобы памятник остался в Праге, выступил чешский президент Милош Земан, напомнивший, что Конев «освободил не только Прагу, но и Освенцим».

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