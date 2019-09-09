Казань, , 03:45 — REGNUM В Татарии на выборах в Госсовет РТ работал открытый штаб наблюдателей, куда мог приходить «кто угодно». Его задачей было «посмотреть на основных этапах избирательного процесса, всё ли соответствует избирательному законодательству, избирательному кодексу». Об этом на брифинге в Едином информационном центре Татарии заявил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы надеемся, что всё будет нормально и мы сможет сказать, что общество воспринимает эти выборы легитимными, отражающими реальную расстановку политических сил, отражающими авторитет тех или иных кандидатов на одномандатных округах», — заметил глава палаты, добавив, что «каких-то более-менее значимых нарушений не было».

Анатолий Фомин отметил, что, вероятно, по итогам выборов будет проведено открытое заседание наблюдательного штаба, на котором будет высказана точка зрения наблюдателей.

«Наша задача — это, конечно же, дать оценку, все ли прошло нормально. Ожидало ли наше общество этих результатов», — отметил он.

По данным экзитпола, «Единая Россия» в лидерах — её поддержали почти 70% опрошенных. КПРФ поддержали почти 13%, а ЛДПР — почти 5%.

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Напомним, 8 сентября 2019 года в регионе выбирали 100 депутатов Госсовета, половина из которых избирается по партийным спискам. В выборах участвовали семь партий, на мандаты претендовали свыше 400 человек.

С 7:00 до 20:00 в республике работали свыше 2,8 тыс. избирательных участков. Относительно данных пять лет назад, когда избирался прошлый созыв, активность избирателей в 2019 году были ниже.