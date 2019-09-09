Хабаровск, , 03:43 — REGNUM Явка на выборах в Хабаровском крае составила 33,79%, сообщил журналистам 9 сентября председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов.

По словам главы краевого ЦИК, жители региона активно голосовали, несмотря на плохую погоду.

«Явка в целом по краю составила 33,79%. Это несколько выше, чем было на выборах пять лет назад», — сказал Накушнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Законодательную думу Хабаровского края обработаны все бюллетени. На первом месте ЛДПР, на втором — КПРФ.

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