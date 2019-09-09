Москва, , 03:35 — REGNUM В избирательном округе №25 на выборах в Московскую городскую думу обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Стебенкова Duma.mos.ru

По итогам подсчёта всех бюллетеней, наибольшее количество голосов набрала кандидат-самовыдвиженец Людмила Стебенкова. Её поддержало 37,32% избирателей. Следом за самовыдвиженцем идёт кандидат от КПРФ Андрей Орёл. Коммунист уступил Стебенковой примерно на 3,5%. С 33,74% он занял второе место в округе.

Замыкает тройку лидеров кандидат от ЛДПР Денис Меркулов, за которого проголосовало 9,55%. Оставшиеся четыре кандидата набрали от 2,07 до 6,26%.

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