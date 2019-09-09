Москва, , 03:22 — REGNUM Рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства опубликованы к 80-летию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа российским Минобороны.

Засекреченные до этого дня документы теперь можно посмотреть в разделе «Хрупкий мир на пороге войны».

"Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны», — отмечается на сайте.

Среди бумаг есть шифротелеграммы, которые получало советское командование из различных городов Западной Украины. Эти сообщения срочно доставлялись руководству Красной Армии и лично верховному главнокомандующему И.В. Сталину.

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