Курган, , 03:18 — REGNUM Второго тура на выборах губернатора Курганской области не будет. Действующий глава региона Вадим Шумков на данный момент набирает чуть более 80% голосов по Зауралью. Его соперники не преодолели 10% барьер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На избирательном участке. Курганская область Kurgan.izbirkom.ru

После обработки трети бюллетеней коммунист Яков Сидоров пока набрал около 10% голосов. У представителя «Справедливой России» Татьяны Майбороды более 4%, у кандидата от ЛДПР Юрия Ярушина — 3,5%.

Напомним, в Курганской области 8 сентября 2019 года проходили 322 избирательные кампании. Выборы губернатора Зауралья являются основными.

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