Горно-Алтайск, , 03:16 — REGNUM По результатам подсчёта более половины бюллетеней победу на выборах главы Республики Алтай одерживает врио руководителя региона Олег Хорохордин («Единая Россия»). Согласно результатам, опубликованным на портале ГАС «Выборы», по состоянию 02:24 9 сентября, у Хорохордина — 43 361 голос (58,73%).

Олег Хорохордин Altai-republic.ru

На втором месте (23 533 голоса или 31,87%) — кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин. На третьем (4751 или 6,43%) — Дмитрий Софронов от ЛДПР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября, в единый день голосования, в Республике Алтай проходили выборы главы и депутатов регионального парламента.

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