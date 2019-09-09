Казань, , 03:14 — REGNUM На выборах в Госсовет Татарии, прошедших 8 сентября 2019 года, по единому округу лидирует «Единая Россия», чьи члены составляли основной состав прошлого, пятого, созыва. На втором месте — КПРФ, а на третьем — ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы» на 22:14 8 сентября 2019 года после обработки 35,7 тыс. бюллетеней.

По предварительным данным по единому округу единороссы получили 85,22%, КПРФ — 6,77%, ЛДПР — 2,7%, «Коммунисты России» — 1,5%, «Справедливая Россия» — 1,43%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 1,24%, а «Партия Роста» немного недобрала до одного процента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным экзитпола, по партийным спискам в лидерах «Единая Россия», которую поддержали почти 70% опрошенных, далее КПРФ, получившая поддержку почти 13%, и замкнула тройку лидеров ЛДПР — почти 5%. Остальные партии получили менее 5%.

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Напомним, 8 сентября 2019 года работали свыше 2,8 тыс. избирательных участков, безопасность на которых обеспечивали почти 2,5 тыс. сотрудников МЧС. Также на участках работали более 17 тыс. наблюдателей. И хотя итоговую явку избирателей республиканская избирательная комиссия ещё не обнародовала, но сравнение данных за два часа до закрытия участков говорит не в пользу активности в 2019 году — отставание на 9,5% от показателей 2014 года, когда выбирали пятый созыв Госсовета РТ.

На 100 мандатов в парламенте претендовали более 400 человек, выборы проходили по смешанной схеме. В пятом созыве 82 депутата входили во фракцию «Единой России», трое представляли КПРФ и ещё девять работали как члены движения «Татарстан — Новый век», при этом некоторые из них были также членами «Единой России».