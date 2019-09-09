Салехард, , 03:02 — REGNUM В ЯНАО подвели предварительные итоги выборов 2019 в пяти муниципалитетах. На данный момент там лидируют представители «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГАС «Выборы» главой сельского поселения Горковское Шурышкарского района вероятно станет единоросс Виктор Фризоргер с результатом 56,43% голосов от общего числа избирателей. В Ханымее с большим отрывом лидирует единоросс Азат Мектепкалиев, набравший 75,66% голосов.

На довыборах в Тазовскую районную думу лидирует Сергей Ядне, в думу города Муравленко — Елена Климович, в Тарко-Сале — Мария Елесина и Геннадий Хорольцев. Все они являются представителями «Единой России».

Напомним, 8 сентября 2019 года на Ямале проходили десять избирательных кампаний в восьми муниципалитетах.

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