Псков, , 02:50 — REGNUM В Псковской области кандидаты от партии «Единая Россия» проиграли кандидатам от партии «Яблоко» выборы трёх глав районов из шести. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, после 2 часов ночи 9 сентября в ГАС «Выборы» обновились данные по выборам главы Новоржевского района, согласно которым победу на них одержала кандидат от «Яблока», депутат Собрания депутатов Новоржевского района шестого созыва Софья Пугачева.

Она набрала 45,95% (1662 голоса), опередив на 32 голоса соперника от «Единой России» Сергея Мезенцева — он получил 45,06% (1630 голосов). Остальные три кандидата, участвовавшие в выборах, получили в свою поддержку менее 3% голосов избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидаты от «Яблока» также победили на выборах глав Дновского и Пустошкинского районов Псковской области. В Усвятском, Пушкиногорском и Бежаницком районах главами избраны кандидаты от «Единой России».

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