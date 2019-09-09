Казань, , 02:46 — REGNUM Во втором по значению городе Татарии после Казани — Набережных Челнах, по предварительным данным, явка на выборах в Госсовет РТ, прошедших 8 сентября 2019 года, была одной из самых высоких среди городов. Своим избирательным правом воспользовались 71,12% совершеннолетних жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Более 2,8 тыс. избирательных участков в Татарии работали с 7:00 до 20:00.

Напомним, в этот день выборы 100 депутатов Госсовета, которые будут представлять интересы жителей республики следующие пять лет, стали главной выборной кампанией, затмив довыборы сельских и районных депутатов на местах. Конкурс составлял по четыре человека на один мандат.

Выборы проходили по смешанной системе и, если сравнивать с ходом выборов пять лет назад, активность избирателей была ниже. К примеру, при явке в 2019 году на 18:00, то есть за два часа до закрытия участков, 58,1%, на это же время в 2014 году проголосовало 67,61%. Общая итоговая явка на выборах 8 сентября 2019 года ЦИК РТ официально ещё не обнародована.