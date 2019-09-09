Салехард, 9 сентября 2019, 02:41 — REGNUM На Ямале подводят итоги выборов 2019. Единственная жалоба на избирательный процесс признана необоснованной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ЯНАО.
Один из наблюдателей пожаловался на невозможность попасть на избирательный участок и проконтролировать вскрытие конвертов. Установлено, что общественник прибыл в помещение для голосования через 30 минут после открытия участка.
Напомним, 8 сентября на Ямале состоялись важные выборы в 8 муниципалитетах.