Новоржев, , 02:41 — REGNUM Кандидат от партии «Яблоко», депутат Собрания депутатов Новоржевского района шестого созыва Софья Пугачева победила на выборах главы Новоржевского района Псковской области с результатом 45,95% голосов, опередив соперника из «Единой России» Сергея Мезенцева на 32 голоса — он получил в свою поддержку 45,06%. Об этом сообщает лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг в своём Telegram-канале.

При этом в системе ГАС «Выборы» данные ещё не обновлены: по состоянию на 23:17 8 сентября Пугачева проигрывала Мезенцеву 42 голоса.

Сама Пугачева сообщила в соцсетях о том, что ТИК долго не могла учесть данные последнего протокола УИК из деревни Жадрицы Новоржевского района, согласно которому Пугачева значительно обходила Мезенцева по голосам.

Отметим, что в случае победы Пугачевой на выборах главы Новоржевского района Псковской области партия «Яблоко» в регионе выигрывает у «Единой России» выборы трёх глав районов из шести.

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