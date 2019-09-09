Великий Новгород, , 02:23 — REGNUM На дополнительных выборах депутата Новгородской областной думы по одномандатному избирательному округу №1 лидирует кандидат от КПРФ Василий Калинин. По итогам обработки 94,23% УИК, за него проголосовали 31,67% избирателей.

Кандидат от «Единой России» Игорь Свинцов получает в свою поддержку 27,87%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы депутата Новгородской областной думы проводятся в связи с досрочным сложением полномочий депутата Сергея Бусурина, который в ноябре 2018 года был избран мэром Великого Новгорода.

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