Уфа, , 02:22 — REGNUM По предварительным данным, обнародованным в ГАС «Выборы» на 00:19 9 сентября 2019 года, врио главы Башкирии Радий Хабиров получил голоса 81,57% избирателей (748 094 человек). Занявший второе место коммунист Юнир Кутлугужин существенно отстал от лидера, получив всего 7,02% (64 358 голосов), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Радий Хабиров Glavarb.ru

Замыкает тройку лидеров представитель ЛДПР Иван Сухарев — 4,65% (42 651 голос). Все остальные кандидаты получили от 0,85 до 1,56%. Последним «пришёл» в выборной гонке представитель «Партии пенсионеров» Владимир Кобзев, которому свои голоса отдали 0,85% (7785 человек).

Помимо уже перечисленных кандидатов, в выборах участвовали справедливоросс Юрий Игнатьев (1,29%), представитель «Яблока» Зульфия Гайсина (1,56%), Владимир Барабаш от «Гражданской Силы» — 0,95% и Рафис Кадыров от «Патриотов России» — 1,17%.

Если сравнивать с выборами главы региона, прошедшими в сентябре 2014 года, то в 2019 году явка не многим была ниже — около 70,4% против 77,2%. Пять лет назад явка в Башкирии была одной из самых высоких по стране. За лидера в 2014 году, которым стал действующий тогда глава Рустэм Хамитов, в выборной кампании свои голоса отдали свыше 80% избирателей.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года жители Башкирии выбирали не только главу республики. В этот день также прошли кампании по распределению мест в местных советах. На более 7,3 тыс. мандатов претендовали порядка 15 тыс. кандидатов.

Для справки: свыше 3,4 тыс. избирательных участков работали с 7:00 до 21:00 по местному времени.