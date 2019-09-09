Москва, , 02:18 — REGNUM Руководитель Лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына считает, что результаты выборов в Хабаровском крае «накладывают персональную ответственность на губернатора».

«В Хабаровске ситуация достаточно понятная и очевидная. Губернатор от ЛДПР Сергей Фургал настроил административную систему. Это не больно и не страшно, но любая административная система достаточно инертна с точки зрения изменений. Он опирался на те административные модели, которые существуют в регионе, и перенастроил электоральные процессы под конкретную партию, представителем которой он является», — рассказала Дарья Кислицына в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«В Хабаровском крае ЛДПР уверенно побеждает, но теперь это накладывает персональную ответственность на губернатора. С точки зрения дальновидности, наверное, было бы правильнее разделить ответственность за результат, не «грести"все мандаты под себя, а разделить часть ответственности с партией власти, чтобы потом нести ответственность совокупно и солидарно за те решения, которые будут иметь место в регионе. А теперь это абсолютно персонализированная история, и любой негатив будет рикошетом бить по губернатору. На мой взгляд, это недостаточно стратегически правильно», — отметила эксперт.

«Что же касается позиции апологетов «умного голосования» — для них эта позиция очень удобна, и номер, который они отрабатывают очень прост. Они берут на вооружение победы партии системной оппозиции, там где они имеют место быть — это Хабаровск, в той или иной степени — Москва ‑ и приписывают результат себе. Хотя понятно, что в Хабаровске на результат они не влияли — повлияли позиции губернатора, его административная мощь, позиции председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Именно эти факторы повлияли на занятие 19 из 24 мандатов в Законодательном собрании Хабаровского края», — подчеркнула Дарья Кислицына.

«Апологеты системы «умного голосования» пытаются сейчас то же самое сделать Москве — проитнетрпретировать ситуацию так, чтобы приписать себе результаты, хотя и в том, и в другом случае мы сейчас имеем дело с фактическим электоральным потенциалом партий системной оппозиции ЛДПР и КПРФ, потому что в реальной конкурентной борьбе, как, например, на выборах мэра Новосибирска, где уверенно победил представитель коммунистической партии Анатолий Локоть, с ним боролся представитель Алексея Навального, который сокрушительно проиграл», — продолжила эксперт.

«Мы видим, что в реальной борьбе представители «умного голосования» неконкурентоспособны, и все, на чем они сейчас отыгрывают свои политические позиции — это то, чтобы приписать себе результат, которого, фактически, добились партии с известным брендом, с известной электоральной историей, и с достаточно устойчивым электоральным ядром», — завершила свой комментарий Дарья Кислицына.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.

«Полный бред то, что говорит товарищ Волков, — сказал Игорь Лебедев, — Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи».

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