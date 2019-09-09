Москва, , 02:18 — REGNUM В избирательном округе №20 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат от КПРФ Евгений Ступин. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 29% протоколов участковых избирательных комиссий Ступин набирает 45,44% голосов. Таким образом коммунист имеет более чем двукратное преимущество над своим главным конкурентом — кандидатом от партии «Родина» Максимом Шингаркиным, которого поддержало 22,2% избирателей из числа подсчитанных бюллетеней.

Оставшиеся три кандидата в этом избирательном округе набирают 7,67 до 10,92%. Предварительная явка на данной территории составила 23,93%.

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