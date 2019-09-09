Москва, , 02:06 — REGNUM В избирательном округе №19 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат-самовыдвиженец Ирина Назарова. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 30% протоколов участковых избирательных комиссий Назарова набирает 40,06% голосов. Однако от главного соперника её отделяет немногим более 1%. Кандидат от КПРФ Олег Шереметьев с 38,93% поддержки избирателей буквально «наступает на пятки» лидеру списка кандидатов.

Оставшиеся два кандидата в этом избирательном округе набирают 7,02 до 9,95%. Предварительная явка на данной территории составила 21,31%.

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